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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İran ile müzakereye hazırız"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun tamamen Tahran yönetimine bağlı olduğunu söyledi.

22.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:40Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı:
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun tamamen yönetimine bağlı olduğunu söyledi.
Bin Ferhan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda gazetecilere Tahran-Riyad ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.
İran'ın şiddete başvurarak bölgesel hedeflerinde daha fazla yol alamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, bunun da ikili diyalog için bir ön şart olabileceğini dile getirdi.
Suudi Bakan, "İran ile müzakereye hazırız. Ancak bu, tamamen İran'ın elinde." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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