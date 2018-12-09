Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin İade Talebinin Kabul Edilmediğini Açıkladı

Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 2 şüpheli, Türkiye'ye iade edilmeyecek." açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN TALEP ETMİŞTİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de Arabistan'ın Levent'teki başkonsolosluk binasına girmiş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İlk olarak Kaşıkçı'nın binadan ayrıldığını söyleyen Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de gazetecinin başkonsolosluk binasında 'arbede sonucu' öldüğünü öne sürmüştü. Suudi yetkililerin talimatıyla öldürüldüğü üzerine durulan Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şüpheli isimlerin Türkiye'ye iade edilmelerini ve burada yargılanmasını istemişti. Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul başsavcılığı da 18 şüphelinin iadesi için talepname hazırlamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ KABUL ETMEDİ



Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 2 şüpheli, Türkiye'ye iade edilmeyecek." açıklamasında bulundu.