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Suudi Arabistan düşen petrol fiyatlarına rağmen günlük ihracatını 10 milyon varile çıkaracak

Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor

17.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:34
Suudi Arabistan düşen petrol fiyatlarına rağmen günlük ihracatını 10 milyon varile çıkaracak
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi.

Al Arabiya kanalının internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Suudi Arabistan, Dünya

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