Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Halid el Falih
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın petrol üreticilerinin fiyatları yükseltme çabalarını azaltması talebine karşılık olarak OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin "rahat davrandığını" belirtti.
Trump Pazartesi günü Twitter
'da yaptığı açıklamada petrol fiyatları hakkında endişe belirterek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) fiyatları yükseltmeme çağrısında bulunarak "OPEC, lütfen biraz rahat davran. Dünya fiyat artışını kaldıramaz, kırılgan!" demişti. açıklaması sorulduğunda Falih Riyad
'da CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Rahat davranıyoruz. 25 ülke çok yavaş ve ölçülü bir yaklaşım benimsiyor. Geçen yılın ikinci yarısında da olduğu gibi, piyasa istikrarıyla her şeyden önce ilgileniyoruz" dedi.
Falih, mevcut analizin OPEC ve OPEC+ olarak bilinen birlikte hareket eden ülkelerin, 2019 sonuna kadar üretimi kesintisi anlaşmalarını uzatmaları gerekebileceğini belirtti.
Falih, "Gördüğümüz bütün tahminler bize, bu yılın ikinci yarısında üretimi azaltmaya devam etmemiz gerektiğini söylüyor, ancak ne olacağını asla bilemezsiniz, bu tahminler belirli varsayımlara dayanıyor" dedi.
The post Suudi Arabistan enerji bakanından Trump'ın fiyatları yükseltmeme talebine yanıt
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Donald Trump, Suudi Arabistan, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com