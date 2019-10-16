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Suudi Arabistan futbol takımı 2022 Dünya Kupası elemeleri için ilk kez Filistin'de maç yaptı

Suudi Arabistan futbol takımı ilk kez Filistin'le kendi topraklarında mücadele etti. 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için işgal altındaki Batı Şeria'da oynanan maçta iki takım 0-0 skorla berabere kaldı

16.10.2019 09:42Suudi Arabistan futbol takımı 2022 Dünya Kupası elemeleri için ilk kez Filistin'de maç yaptı
Suudi Arabistan futbol takımı ilk kez Filistin'le kendi topraklarında mücadele etti. Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için işgal altındaki Batı Şeria'da oynanan maçta iki takım 0-0 skorla berabere kaldı.

Binlerce kişi maçın oynandığı gün bedava dağıtılan biletleri almak için kuyrukta bekledi. Al Ram Stadı'nın sekiz bin kişilik kapasitesinin dolması üzerine yüzlerce kişi yakınlardaki binaların pencere ve çatılarından maçı seyretti. Filistinli taraftarlar maçta rakibine zor anlar yaşatan takımlarına büyük tezahürat yaptı. Ancak maç sonucunda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı.
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Suudi Arabistan, Batı Şeria, Filistin, Futbol, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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