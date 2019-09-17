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Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı

Saudi Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulan petrol üretimi yeniden başladı.

17.09.2019 23:45

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, milli petrol şirketi Suudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı.

ABD yönetimi ise Suudi Aramco'ya ait 2 tesise yönelik saldırının İran'ın güneybatısından yönlendirildiğini ve SİHA dışında füzelerin ateşlendiği iddia edilen saldırının öngörülenden çok daha "karışık ve sofistike" bir yapıda olduğu görüşünü dile getirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, basına yaptığı açıklamada ülkesinin petrol ihracatında düşme yaşanmayacağını ve öngörülen hiçbir petrol nakliyesinin aksamayacağını söyledi. Prens Abdulaziz bin Selman, eylül ayı sonuna kadar petrol üretiminin askıya alınmasından doğan zararın tamamen karşılanacağını söyledi.

İKİ FABRİKAYA SİHA İLE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın, pazar günü petrol üretimini geçici olarak askıya alma kararının ardından petrol fiyatlarında pazartesi artış gözlenmişti. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Suudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya geçen hafta cuma günü SİHA ile saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti. Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

ABDABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı

Kral SelmanKral Selman'dan Aramco'ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama

Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dünya, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

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