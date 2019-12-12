Haberler » Ekonomi » Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı - Ekonomi

Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ve umre ibadeti için yurt dışından gelen adaylara yönelik sigorta sistemini devreye soktu. Bu düzenleme ile Hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden adaylardan 290 lira sigorta ücreti alınacak. Kutsal topraklardaki kaza veya vefat durumunda 500 milyon liraya kadar tazminat ödenecek.

12.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:19

Suudi Arabistan ve Bakanlığı, hac ve umre ibadetine yeni bir düzenleme getirdi. Gelen yeni düzenleme ile hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden adaylardan 290 TL sigorta ücreti alınacak. Kutsal topraklardaki olası bir can kaybı veya kaza durumunda adaylara 500 milyon liraya varan tazminat ödenebilecek.

İMZALAR ATILDI

anlaşması, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile sigorta firması Teavuniye Başkanı Süleyman al Humeyd'in katıldığı törenle imzalandı. Suudi Bakan Benten, uygulamadaki amacın hacı adayları ve umrecilere sağlık hizmetlerini sunmak, tüm hizmetlerden faydalanmasını sağlamak, kutsal topraklara gelip buradan ayrılana kadar gerekli güvenliği sağlamak olduğunu ifade etti.

ADAYLAR ÇAĞRI MERKEZİNE 24 SAAT ULAŞABİLECEK

Bununla birlikte sigorta yaptıran hacı adayları, hac ve umreye özel olarak kurulan acil çağrı merkezine 24 saat ulaşabilecek. Çağrı merkezinde birçok dilde hizmet verilecek. Çağrı merkezinde sadece sağlık hizmeti değil, hacıların mescide ulaşımı, kayıp durumlarında acil destek, özel durumda olanlara yardım ve şikayetlerin kabulü gibi hizmetler de bulunuyor.

SİGORTA BEDELİ 290 TL, TAZMİNAT 500 MİLYON LİRA

Kutsal topraklara iner inmez yaptırması zorunlu olan sigortanın bedeli, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nca 50 dolar (yaklaşık 290 TL) olarak belirlendi. 30 gün süresi bulunan sigortanın ücreti sigorta şirketine ödenecek.

KAZA VEYA VEFAT TAZMİNATI İÇİN 150 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Vefat veya kaza sigortası yaptırmak isteyenler ise 150 bin liralık ödeme yapmak zorunda olacaklar. Bu sigortayı yaptıranlar vefat veya kaza durumunda 500 milyona kadar tazminat ücreti alabilecekler.

Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı

Suudi Arabistan, Sigorta, Umre, Hac, Dünya, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:52 TCMB, 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi - Ekonomi
16:52 Adana Ticaret Borsası - Ekonomi
16:50 Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi
16:49 Davutoğlu'nun partisi için kuruluş dilekçesi verildi - Ekonomi
16:49 Lagarade: Ekonomik istikrara yönelik bazı sinyaller var - Ekonomi
15:20 Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı - Ekonomi
15:13 Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı - Ekonomi
14:55 Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak - Ekonomi
14:41 CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı - Ekonomi
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı - Ekonomi
12.12.2019 16:59:43