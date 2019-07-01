01.07.2019 16:20
Haberler » Güncel » Haber

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan , Yemen 'deki Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansına SPA'ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husilerin başkent Sana'dan Suudi Arabistan'a doğru fırlattığı İHA'nın, Hava Savunma Kuvvetlerince Yemen topraklarında düşürüldüğünü açıkladı.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak: AA
suudi arabistan , başkent , yemen , arap , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:45 Belediye sahte hesaplara karşı uyardı
16:45 Suriye sınırındaki şehitliğe Türk bayrağı asıldı
16:45 Pakistan'da aile faciası: 9 ölü
16:44 Tarsus'ta hortum korkuttu
16:44 Karaman Belediyesinde stratejik planlama eğitim semineri
16:44 DHA DIŞ- Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdi
16:43 Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi