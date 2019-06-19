19.06.2019 16:51
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Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı vurdu

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına girmeden imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına girmeden imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin sabah saatlerinde Hudeyde'den gönderdiği bir İHA'nın Suudi Arabistan hava sahasına girmeden Yemen'in Hacce kenti semalarında iken vurulduğunu belirtti.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak: AA
Sabah, Yemen, Suudi Arabistan, Güncel

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