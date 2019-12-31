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Suudi Arabistan'ı çöl çekirgeleri bastı

Suudi Arabistan'ın el-Kasım bölgesini çöl çekirgeleri bastı.

31.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:51
Suudi Arabistan'ın el-Kasım bölgesini çöl çekirgeleri bastı.
Suudi Arabistan'ın el-Kasım bölgesini çöl çekirgeleri basarak kısa sürede bölgenin birçok noktasına yayıldı. Çöl çekirgesi sürülerinin ekinlere zarar verdiğini belirten yerli halk, duruma müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Çekirge istilalarının sıkça görüldüğü Suudi Arabistan'da, geçtiğimiz Şubat ayında şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle bir çöl çekirgesi istilası daha yaşanmıştı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Suudi Arabistan'ı çöl çekirgeleri bastı

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA


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