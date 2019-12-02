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Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu

Yemen'de, Suudi Arabistan'a ait bir helikopter sınıra yakın noktada, İran destekli Husiler tarafından füzeyle düşürüldü. Helikopterin düşürülmesi ise dünya medyasına bomba gibi düştü.

02.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:54

destekli Husiler, fırlattıkları füzeyle Suudi Arabistan- sınırındaki Asir vilayeti semalarında uçan AH-64D Apache tipi taarruz helikopterini vurdu.

FÜZELER SOVYET BİRLİĞİ'NDEN KALMA

Husilerin Sovyetler Birliği'nden kalma hava füzelerini modifiye ederek iç savaşta kullandığı biliniyor. 3 bin 300 metre irtifaya ulaşabilen söz konusu füzeler, özellikle helikopter ve drone'lara karşı ateşleniyor.

DAHA ÖNCE DE SALDIRDILAR

Dört yılını dolduran iç savaşta Husiler daha önce de birçok kez Suudilere ait helikopterleri benzer füzelerle hedef almıştı. Husiler, özellikle son bir yılda Suudi Arabistan'daki havalimanları ve petrol tesislerine onlarca füze fırlattı. Eylül 2019'da ülkenin en büyük iki petrol rafinerisinin vurulmasıyla uluslararası kriz çıktı, petrol fiyatları fırladı.

Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Dünya, Güncel


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