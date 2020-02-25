Haberler » Güncel » Suudi Arabistan'ı toz fırtınası vurdu - Haber

Suudi Arabistan'ı toz fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ın Şakra, Sudayr ve Marat bölgelerini toz fırtınası vurdu.

25.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:31
Suudi Arabistan'ın Şakra, Sudayr ve Marat bölgelerini toz fırtınası vurdu.
Suudi Arabistan'ın Şakra, Sudayr ve Marat bölgelerinde toz fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesini düşüren fırtına, hayatı felç etti. Yerel kaynaklar, fırtınanın önümüzdeki saatlerde başkent Riyad'ın şehir merkezine ulaşacağını belirtti.
Öte yandan Suudi Meteoroloji ve Çevre Başkanlığı, daha önce ülkenin birkaç bölgesinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınasının beklendiğini açıklamıştı.
(İHA)
Suudi Arabistan'ı toz fırtınası vurdu

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 20:39:01