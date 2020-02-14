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Suudi Arabistan ile Pakistan arasında "Al Samsam 7" askeri tatbikatı başladı

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında "Al Samsam 7" adlı ortak askeri tatbikat ülkenin kuzeyinde başladı.

14.02.2020 02:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:22Suudi Arabistan ile Pakistan arasında
Suudi Arabistan ile arasında "Al Samsam 7" adlı ortak askeri tatbikat ülkenin kuzeyinde başladı.
Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, ortak askeri tatbikat Hafr el-Batın bölgesinde yapılıyor.
Tatbikatın komutanı Tümgeneral Mansur bin Abdullah el-Karni, Pakistan ile yapılan askeri tatbikatın dost ve kardeş ülkelerle yapılan ortak kara tatbikatlarından biri olduğunu belirtti.
Silahlı kuvvetlerin verimliliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Karni, Suudi Arabistan'ın tatbikata katılan Kral Fahd 6. Tugayı'nın Yemen'de oldukça deneyim kazandığına işaret etti. Karni, Pakistan'dan katılan birliklerin de asimetrik savaş konusunda oldukça deneyimli olduklarına dikkati çekti.
Tatbikata katılan birliklerin sayısı ve tatbikat süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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