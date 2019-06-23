23.06.2019 22:39
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Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan 'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan 'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, İnsansız hava aracıyla düzenlendiği düşünülen saldırıda havalimanının otoparkında bulunan 8 kişi yaralandı. Suudi Arabistan 'da ikamet eden Suriye uyruklu bir yaralı, daha sonra yaşamını yitirdi.
Suudi Arabistan makamlarından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Husiler, 12 Haziran'da Abha Havalimanı'na saldırı düzenlemişti. Olayda 26 kişi yaralanmıştı.

Yemen 'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen 'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak: AA
Yemen , Suriye , Suudi Arabistan , Güncel

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