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Suudi Arabistan'ın doğusunda çatışma: 2 ölü

Suudi Arabistan'ın doğusunda emniyet güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü belirtildi.

25.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:08 Suudi Arabistan'ın doğusunda çatışma: 2 ölü
Suudi Arabistan'ın doğusunda emniyet güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Demmam kentinde "aranan bir grup terörist" ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu silahlı 2 kişi öldürüldü.
Çatışmaya ilişkin kısa bir görüntünün de yayımlandığı haberde daha fazla bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan, El Ahbariyye, Güncel

Kaynak: AA

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