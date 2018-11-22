Suudi Arabistan'ın Günlük Petrol Üretimi Kasım'da 11 Milyon Varil Oldu

Suudi Arabistan
'ın petrol üretiminin Kasım ayının başlarında günlük 11 milyon varile yaklaşarak rekor seviyeye çıktığı kaydediliyor.
Suudi Arabistan'ın üretimini izleyen sektör üst düzey yetkililerine göre, bu ülkenin ham petrol üretimi, İran
'ın arzında yaptırımlardan dolayı meydana gelen düşüşten dolayı normalden daha fazla gelen talepten dolayı, bu ayın başlarında günlük 11 milyon varile çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
Krallık ile ticari ilişkilerini korumak için isimlerini vermeyen bu yetkililer, Riyad
'ın günlük 10.8 milyon ila 10.9 milyon varil petrol üretmekte olduğunu ve bazı günler, iç ve denizaşırı stokların azaltılarak günlük 11 milyon varilden fazla petrolün piyasaya verildiğini kaydettiler.
Suudi Arabistan yetkilileri konu hakkında yorum yapmadılar. Bir ticaret yayını olan The International Oil Daily, Suudi Arabistan'ın üretim rakamlarına haberlerinde yer verdi. Riyad'ın yüksek miktardaki üretim ve arz oranlarını tüm ay boyunca koruyup korumayacağı ya da Kasım ayının ikinci yarısında üretimi azaltarak aylık ortalamayı düşürüp düşürmeyeceği henüz belli değil.
Suudi Arabistan
22 Kasım 2018 Perşembe 19:01