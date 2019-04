Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın Çocuklarına Yüklü Ödemeler Yaptığı İddiası

Kaynak: AA

Suudi Arabistan'ın, cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına milyonlarca dolarlık evler verdiği ve her ay 10'ar bin dolar ödeme yaptığı iddia edildi.Washington Post'un eski ve yeni Suudi yetkililer ile Kaşıkçı ailesine yakın kişilere dayandırdığı habere göre, Kaşıkçı'nın ikisi kız dört çocuğunun her birine aylık 10 bin dolar ödeme yapılması ve ev verilmesi, geçen yıl sonunda Kral Selman tarafından onaylandı.Kaşıkçı'nın çocuklarına verilen evlerin Cidde'de bulunduğu ve her birinin değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu belirtildi.Yetkililer, Suudi Arabistan'ın bu ödemeleri, Kaşıkçı ailesinin üyeleriyle, babalarının öldürülmesiyle ilgili kamuya açıklama yapmaktan kaçınmaları amacı da taşıyan uzun süreli bir anlaşma sağlamak için yaptığını ifade etti.Ödemeler konusunda Kaşıkçı ailesiyle görüşmelere, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi ve veliaht prensin erkek kardeşi Halid bin Selman'ın öncülük ettiği belirtildi.Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile el sıkışırken çekilen fotoğrafları geçen ekim ayında yayımlanan, Suudi yetkililerle ödeme görüşmelerini yürüten Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salih'in, cinayete kurban giden gazetecinin Suudi Arabistan'da yaşamayı sürdürmek isteyen tek çocuğu olduğu, ABD'de ikamet eden diğerlerinin, Suudi Arabistan'daki yeni mülklerini satmalarının beklendiği kaydedildi.Çocuklara, Kaşıkçı'nın katillerinin yargılanma sürecinin gelecek aylarda tamamlanmasının ardından "kan parası" görüşmeleri çerçevesinde muhtemelen on milyonlarca dolar alabilecekleri de belirtildi.Salih Kaşıkçı'nın yanı sıra diğer oğlu Abdullah ve kızları Noha ile Rezan Cemal iddialarla ilgili açıklama yapmadı.Kaşıkçı ailesini temsil eden Washington'daki avukat William Taylor da aileye tazminat ödenip ödenmediğine ilişkin yorum yapmayı reddetti.Kaşıkçı'nın çocukları, babalarının öldürülmesinden bu yana Suudi Arabistan Krallığını sert bir dille eleştirmekten kaçınıyordu.