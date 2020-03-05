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Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın koronavirüs nedeniyle ülke dışından yapılacak umre ziyaretlerini yasaklama kararının ardından kendi vatandaşlarına da umreyi yasaklamasıyla Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram boş kaldı.

05.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:23

Suudi Arabistan hem ülke dışından hem de kendi vatandaşlarına karşı umreyi yasaklayınca Müslümanların kıblesi Kabe ve çevresinde görevliler haricinde kimse kalmadı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, salgının yayılmasını engelleme kapsamında Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

MESCİD-İ NEBEVİ ZİYARETLERİ DE YASAKLANDI

Kararın sürekli gözden geçirileceği ve gereklilik halinin ortadan kalkmasıyla umre ziyaretlerinin yeniden başlayacağı aktarıldı. Haberde, ülke dışından yapılacak umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin yanı sıra virüsün yayılma tehdidi altındaki ülkelerden gelen turistler için giriş vizelerinin askıya alınması kararının da geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

KABE BOŞ KALDI

Suudi Arabistan'ın aldığı bu kararın ardından Müslümanların kıblesi ve kutsal mekanı Mescid-i Haram en sakin günlerini yaşıyor. Kabe'nin içinde görevliler haricinde kimse bulunmazken Mescid-i Hara'ın boş halinin fotoğrafı sosyal medyada da çokça paylaşılıyor.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu. Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası 2 Mart'ta Bahreyn üzerinden İran'dan gelen 1 kişide görülmüştü.

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Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı

Suudi Arabistan, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (13)
MEMLEKETİM:Hayr ve Ser''rin Allah''dan geldigine inanmayanlar yorum yapmis. Sen tedbirini al ve bekle. Yoksa bu Coronavirus havaya karisip Insan''lara bulassa ne yapacakdik.
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ÖLEN ÖLÜR KALŞAN SAĞLAR BİZİMDİR:bu mübarek yerde virüsmü olur bi yanlışlık olmasın, evrüpe bizi gıskanıyü
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KALPLERİ BOMBOŞ : ÇÖP ZATEN:şeytanda rahat nesfes almıştır ha, ulan daha insanın büyümesine binyıllar var
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NKK:bir tane dahi kalmamis müslümanlikla alakasi olan devlet adami . para dünyayi yönetiyor gercek bu yani devide tapilan aslinda tek sey paradir gerisi bos yasananlar ortada bir cuma yap oyu kap- ve saire,
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BİR KEREDE TURTALI OLUN EKLETİK DÜRZÜLER:hırsızların ve yalayıcılarının canı tatlı imanı şekilde görüldüğü gibi çapsız olur
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ZORRO:Ey múslúmanlar 5 sene arabistana gitmeyin verdiginiz paralar silah olarak geri size dónúp birbirinizi katlediyorsunuz kendi paranizla biraz akillanin artik.
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KOLAYYO:ey kafirler. 10 sene arabaya yakıt almayın, avrupa vs tatile gitmeyin verdiginiz paralar silah olarak geri size dónúp birbirinizi katlediyorsunuz kendi paranizla biraz akillanin artik.
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HAKKI BİLMEYEN KUL ETTİ SANAR:Gerçek müminler fakirleşirlerken kendilerini mümin sanan münafıkların zenginleşerek Hacca Umreye gitmeleri sonra da kendilerini daha da makbul müspet sanmaları ALLAH''ın gücüne gitmiş olsa gerek ki Korono virüsüne müsade etti de hacc ve umreyi oralara gidebilecek durumu olmayanların hürmetine iptal etti yasaklattı. Çünkü o sözde hacılar o fakirlere daha fazla bizi gısganiyealar diyemeyesinler.
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NKK:cok dogru bir yorum , . sirf parasi var diye hacci oluyor ama gercekten dinle imanla alakasi yok , bizzat sahidim
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HU HU HU ALLAH:suudi general küstühlık yapıyor farkında değil rabbim bunların kalplerine hidayet versin yazıkki ne yazık
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5.03.2020 20:00:34