Suudi Arabistan'ın Petrol Üretimi Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın gelecek hafta yapılacak OPEC toplantısında üretim kesintisinden kaçınması için Suudi Arabistan
üzerindeki baskıyı artırmasıyla, bu ülkenin petrol üretimini Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardığı bildirildi.
OPEC üyeleri yapacakları toplantıda petrol fiyatlarındaki düşüşü nasıl durduracaklarını değerlendirecek. Bu toplantı, en büyük küresel petrol üreticisi ülkelerin liderleri olan Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Trump'ın bu hafta Arjantin
'de yapılacak G20 zirvesinde bir araya gelmelerinden birkaç gün sonra gerçekleşecek.
Suudi Arabistan, petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı olmak, Washington
'un İran
'a yaptırım uygulamasından sonra görülecek arz sıkıntısını gidermek ve fiyatları düşürmek amacıyla, ABD ve Hindistan
da dahil olmak üzere tüketicilerin yaptığı çağrılara yanıt olarak Haziran ayında üretiminı hızla artırmayı kabul etmişti.
Donald Trump,Suudi Arabistan