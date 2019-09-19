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Suudi Arabistan: "İran'a cevap vermek için tüm seçenekler masada"

Suudi Arabistan, İran'ın olduğu iddia edilen petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırılara cevap vereceğini açıkladı.

19.09.2019 13:56Suudi Arabistan:
Suudi Arabistan, İran'ın olduğu iddia edilen petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırılara cevap vereceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisi Prens bin Farhan, Aramco saldırısını değerlendirerek, İran'ın olduğu iddia edilen milli petrol şirketi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıya ilişkin, "İran'a cevap vermek için tüm seçenekler masada" dedi.

"Askeri bir operasyon olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Farhan, "Tabii ki her şey masada, ama iyi araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Saldırının nereden yapıldığına dair araştırma yapıldığına işaret eden Farhan, "Saldırıyı üstlenen kim olursa olsun, kesinlikle arkasında İran var" diye konuştu.

Suudi Arabistan'daki milli petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. - BERLİN

Suudi Arabistan, Berlin, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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