Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Protesto

Kaynak: AA

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen 3 Libya vatandaşı, 2 yıl önce hacca giden yakınlarından haber alınamadığını iddia etti.Başkonsolosluk önüne gelen 3 Libya vatandaşı, Cidde Havaliman'ında gözaltına alındıktan sonra yakınları Mahmud Ali Recep, Muhammed Hüseyin Hazravi ve Hasan Muhammed Zahid'den haber alınmadığını belirtti.Ellerinde "Tutuklu hacı adayları nerede?" yazan pankartlar taşıyan Libyalılar adına basın açıklamasını, kayıp olduğu iddia edilen Muhammed Hazravi'nin kızı okudu.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Bizler Suudi Arabistan'da tutuklu olan Muhammed Hazravi, Hasan Zaid ve Mahmut Recep'in ailesi, arkadaşları ve dostları olarak bu kişilerin hemen serbest bırakılması için onların sesini duyurmak için buradayız. Onların kayıtsız şartsız serbest bırakılmasını istiyoruz. Kardeşlerimiz, çocuklarımız Mescid-i Harameyn'e kanunlara uygun bir şekilde gittiler. Resmi evrakları ve işlemleri tamdı. Tek amaçları umre yapmaktı. Ancak onları özgürlüklerinden alıkoyarak tutukladılar. Bizler burada Suud yönetimini onların güvenliği hakkında sorumlu tutuyoruz. Onlar umreden ülkelerine dönerken Cidde Havaalanı'nda tutuldular. Bu tutuklama kanunlara aykırı bir şekilde yapıldı. Bizler BM ve BM Güvenlik Konseyi'ne şikayetimizi ileteceğiz. Aynı şekilde Suud Kralına ve bütün sorumlulara da mektuplarını yazıp yollayacağız. Bunun ilk adımı olarak bu gün burada toplandık. Allah'ın evini ziyaret etmek dışında başka amaçları olmayan bu kardeşlerimiz tutuklandı. Herhangi bir delil ve ya itham olmadan nasıl tutuklandılar? Buradan yetkililere sesleniyoruz 2 yıldır kendilerinden haber alamadığımız bu kardeşlerimiz nerededir, neden sebepsiz yere tutuklandılar?"Açıklamanın ardından gruptakiler konsolosluk önünden ayrıldı.