18.06.2019 09:33
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Suudi Arabistan Japonya'da yatırım ofisi kuracak

Suudi Arabistan Japonya

Ticari fırsatlarla ilgili Japon şirketlerle iletişimi güçlendirmek isteyen Suudi Arabistan Japonya'da yatırım ofisi kuracak.

Ticari fırsatlarla ilgili Japon şirketlerle iletişimi güçlendirmek isteyen Suudi Arabistan Japonya'da yatırım ofisi kuracak.

Petrol gelirlerini azaltmayı hedefleyen Suudi Arabistan, Japonya ile olan ekonomik bağlarını derinleştirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama, Suudi Ekonomi ve Planlama Bakanı Mohammed Al Tuwaijri'nin Tokyo'da Japonya Ekonomi Bakanı Hiroshige Seko ile görüşmesinden sonra geldi.

Suudi Ekonomi ve Planlama Bakanı Mohammed Al Tuwaijri, ülkesinin Japon şirketlere Suudi Arabistan'daki ticari fırsatlar konusunda bilgilendirmede bulunmak adına gelecek yıl Tokyo'da bir yatırım ofisi kuracağını söyledi.

Japonya Ekonomi Bakanı Hiroshige Seko ise Japonya'nın Suudi Arabistan ile işbirliğini ticari yatırımların yanı sıra birçok alanda genişleteceğini ifade etti. Bu kapsamda, Suudi doktorların ileri tıbbi teknolojilerin kullanımı konusunda Japonya'da eğitileceği öğrenildi. - TOKYO
Kaynak: İHA
Japon, Suudi Arabistan, Japonya, Ekonomi

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