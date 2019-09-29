Suudi Arabistan Kralı Selman'ın koruması General Abdülaziz Fagham öldürüldü

Suudi devlet televizyonu Kral Selman'ın yakın koruması olan General Abdülaziz Fagham Cidde'de öldürüldüğünü bildirdi. Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği iddia ediliyor.

17 YILDIR KRALI KORUYORDU

General Abdülaziz 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri. Devlet televizyonunda konuya ilişkin daha fazla açıklamaya yer verilmedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğunu kabul etmişti.

Suudi Arabistan'da bazı kişiler koruma için sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı;