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Suudi Arabistan Kralı Selman: "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden geçiyoruz"

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini, küresel düzeyde ise gelecek dönemin daha zor olacağını söyledi.

20.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:14
Suudi Arabistan Kralı Selman:
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini, küresel düzeyde ise gelecek dönemin daha zor olacağını söyledi.
Kral Selman, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye televizyonundan yayınlanan konuşmasında, "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden geçiyoruz. Küresel düzeyde bu salgının hızla yayılması aşaması daha da zor olacak. Ancak zorluğa, acıya ve acımasızlığına rağmen bu dönemin de geçeceğine inanıyoruz." dedi.
Dünya tarihinde zor bir dönemden geçildiğini, ülkesinin de bu salgına karşı tüm tedbirleri almaya devam ettiğini belirten Kral Selman, Suudi Arabistan halkının önlem alan ve yönlendirmede bulunan ilgili kurumlarla yaptığı iş birliğinden övgüyle söz etti.
Ülkede son olarak virüs tespit edilen kişi sayısının 274'e yükseldiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Kral Selman, Koronavirüs, Güncel

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