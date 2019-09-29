Haberler » Dünya » Haber

Suudi arabistan kralının kişisel koruması öldürüldü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kişisel koruması Tümgeneral Abdülaziz al-Fagham, vurularak öldürüldü.

29.09.2019 11:54Suudi arabistan kralının kişisel koruması öldürüldü
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kişisel koruması Tümgeneral Abdülaziz al-Fagham, vurularak öldürüldü. Fagham'ın bir arkadaşını ziyaret ettiği ve tartışma sonucu silahla vurularak öldüğü açıklandı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kişisel koruması olan Tümgeneral Abdülaziz al-Fagham, Cidde'de bir arkadaşının evini ziyaret etti. Arkadaşı olduğu belirtilen Mamdouh bin Meshaal Al Ali ile tartışan Fegham, Al Ali tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Fegham, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Al Ali'nin polise teslim olmayı reddetmesi üzerine çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi ve bir Filipin vatandaşının yaralandığı açıklandı. Al Ali ise güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.



Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
18:49 Avusturya seçimlerinde eski Başbakan Kurz'un partisi önde gidiyor
18:46 Avusturya'da erken seçimlerin ilk sonuçlarına göre yarışın galibi Sebastian Kurz
18:31 Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'tan Tripoliçe Kuşatması'nın yıl dönümünde Türkiye'ye mesaj
17:46 İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na: 'Davet edilmedim' açıklamaları devlet geleneğimize uymamaktadır
17:16 Moskova'da tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasını isteyenler meydanlara indi
16:08 Kosova'da ilk defa meme kanser için farkındalık yürüyüşü düzenlendi
16:05 Husiler binlerce suudi askerini esir aldık