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Suudi Arabistan Merkez Bankasından finans kurumlarına "uzaktan çalışma" talimatı

Suudi Arabistan Merkez Bankası, finans kurumlarına 16 gün boyunca "uzaktan çalışma" sistemi uygulanması talimatı verdi.

16.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:30
Suudi Arabistan Merkez Bankasından finans kurumlarına
Suudi Arabistan Merkez Bankası, finans kurumlarına 16 gün boyunca "uzaktan çalışma" sistemi uygulanması talimatı verdi.
Merkez Bankasının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında yayımladığı duyuruda, kritik görevleri dolayısıyla iş yerine gitmesi gerekenler dışında tüm finans kurumları çalışanlarının 16 gün boyunca uzaktan hizmet vermesi istendi.
Finans ve bankacılık hizmetlerinin çeşitli yöntemlerle sunulmaya devam edileceği belirtilen duyuruda, elektronik ortamda verilmeyen zorunlu hizmetler için bazı şubelerin belirleneceği, ATM'lerin düzenli takip edileceği, müşteri talep ve sorularını dinlemek için tüm çağrı merkezlerinin aktif olarak çalışacağı ifade edildi.
Suudi Arabistan hükümeti bugün, Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının 16 gün işe gitmemesi yönünde karar almıştı.
Eczaneler ve marketler dışındaki çarşılar, alışveriş merkezleri, erkek ve kadın kuaförleri ile güzellik merkezlerinin kapatılması için de talimat veren hükümet, bahçeler, sahiller, kamplar gibi gezi alanlarında toplanmaların da önlenmesini istemişti.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 118'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Merkez Bankası, ATM, Güncel

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