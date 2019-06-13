Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Husilere misilleme

Kaynak: AA

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'nın hedef alınmasının ardından Yemen topraklarında Husilere ait mevzilere hava saldırısı başlattı.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçaklar, Sana'nın batısındaki Beni Matar ilçesine bağlı Es-Sabaha bölgesindeki özel güçlere ait karargah ile başkentin kuzeyindeki Es-Sevre ilçesinde yer alan askeri teçhizat bakım kampını vurdu.Hava saldırısıyla hedef alınan bölgelerden yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre de Sabaha bölgesindeki karargaha 6, Es-Sıyane bölgesinde Husi yönetime bağlı Savunma Bakanlığının askeri teçhizat bakım karargahına 2 hava saldırısı düzenlendi.Sıyane bölgesini hedef alan hava saldırısının, vatandaşlara ait evlerde hasara yol açtığı ifade edilen haberde, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.Ne olmuştu?Riyad yönetimi, dün ülkenin güneyinde yer alan Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise" (seyir) füzesi attıklarını duyurmuştu.Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumundan gün içinde yapılan açıklamada Uluslararası Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin normal seyrinde sürdüğü belirtilmişti.Husiler yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.