Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Husilere misilleme - SANA

Kaynak: AA

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'nın hedef alınmasının ardından Yemen topraklarında Husilere ait mevzilere hava saldırısı başlattı.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçaklar, Sana'nın batısındaki Beni Matar ilçesine bağlı Es-Sabaha bölgesindeki özel güçlere ait karargah ile başkentin kuzeyindeki Es-Sevre ilçesinde yer alan askeri teçhizat bakım kampını vurdu.Hava saldırısıyla hedef alınan bölgelerden yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre de Sabaha bölgesindeki karargaha 6, Es-Sıyane bölgesinde Husi yönetime bağlı Savunma Bakanlığının askeri teçhizat bakım karargahına 2 hava saldırısı düzenlendi.Sıyane bölgesini hedef alan hava saldırısının, vatandaşlara ait evlerde hasara yol açtığı ifade edilen haberde, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.