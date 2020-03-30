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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana'ya yoğun hava saldırısı

İran destekli Husilere bağlı askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca, Yemen'in başkenti Sana'daki harp okuluna 4, Sana Havalimanı yakınlarındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ne ise 5 hava saldırısı düzenlendi.

30.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:14
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana'ya yoğun hava saldırısı
Yemen 'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İran destekli Husilere bağlı askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca Sana'daki harp okuluna 4, Sana Havalimanı yakınlarındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ne ise 5 hava saldırısı düzenlendi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, Dünya
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