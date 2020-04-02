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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'e 24 saatte 34 hava saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine 34 hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

02.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:06
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'e 24 saatte 34 hava saldırısı
Yemen 'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine 34 hava saldırısı düzenlemekle suçladı.
İran destekli Husilere bağlı SABA haber ajansının askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, koalisyon güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Cevf vilayetinde yer alan El-Hazm, Hab, Eş-Şaf, Bart el-Anan ilçelerine 24, doğusundaki Marib iline bağlı Sarvah ilçesine de 3 hava saldırısı düzenledi.
Koalisyon güçleri Husilerin kalesi olarak bilinen Sada ilindeki Sehar ilçesine 2 saldırı düzenlenlerken, Haydan ilçesindeki iletişim ağlarının bulunduğu noktayı da vurdu.
Ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ile kuzeyindeki Amran illerine de koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından 4 saldırı gerçekleştirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
BM'den ateşkes çağrısı ve karşılıklı saldırılar
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart'ta Yemen'deki çatışan taraflara Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı tüm saldırıları durdurmaları çağrısı yapmış, Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti.
Ancak Husiler 29 Mart'ta, savaşın 6. yılında Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.
Husilere ait El-Mesire televizyonundan yapılan açıklamada, balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Riyad'daki bazı hassas hedefleri, Cazan, Necran ve Asir bölgelerinde de askeri ve ekonomik öneme haiz noktaları hedef aldığı aktarılmıştı.
Koalisyon güçleri ise Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin, Husilerin Sana ve Sada'dan Riyad ve Cazan'a attığı iki balistik füzeyi imha ettiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 30 Mart Pazartesi günü de Sana'nın çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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