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Suudi Arabistan Petrol Bakanı: Küresel piyasalar bize güvenmeli

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, küresel piyasaların ham petrol fiyatlarının dengelenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerine güvenmesi gerektiğini söyledi.

06.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:44Suudi Arabistan Petrol Bakanı: Küresel piyasalar bize güvenmeli

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, küresel piyasaların ham petrol fiyatlarının dengelenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerine güvenmesi gerektiğini söyledi.

Al Saud, OPEC'in Viyana'daki toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etme ve küresel ekonominin tedarik sıkıntısı çekmemesi için petrol üreten ülkelere işbirliği çağrısı yaptı.Müttefik ülkelerden gelecek olan bağlılığın petrol üreticilerinin yararına olacağını söyleyen Al Saud, grubun OPEC+ anlaşmasına sadık kalınacağı konusunda oluşan endişeleri yatıştıracağını umduğunu belirtti.



Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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