15.06.2019 11:30
Haberler»Ekonomi » Haber

Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl sonuna kadar dengelenecek"

Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl sonuna kadar dengelenecek"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, petrol üreticilerinin yıl sonuna kadar petrol piyasasını dengede tutabileceğini umduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, petrol üreticilerinin yıl sonuna kadar petrol piyasasını dengede tutabileceğini umduğunu söyledi.

G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanları Japonya'nın Nagano Eyaleti'ndeki Karuizawa kasabasında bir araya geldi. Zirvede konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, önümüzdeki senenin petrol piyasası için umut verici olduğunu söyledi. Halid El-Falih, "Önümüzdeki yıl sonuna kadar petrol piyasasının dengeleneceğini umut ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

El-Falih, aybaşında Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonunda (OPEC) petrol arzının kısıtlanması üzerine varılan anlaşmanın uzatılmasının yakın olduğunu söylemişti. Ancak OPEC üyesi olmayan petrol ithal eden ülkeler, petrol üretiminin kısıtlanması hakkında daha fazla görüşme talep ediyor. - TOKYO
Kaynak: İHA
enerji, halid el falih, suudi arabistan, petrol, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:43 Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü
11:43 Arıse filminin dünya prömiyeri yapıldı
11:43 Dağ horozunu görebilmek için saatlerce beklediler
11:43 Ambarlı Limanı'nda 90 kilogram kokain ele geçirildi
11:43 İşte Hamit Altıntop'un TFF'de yeni görevi
11:42 Malkara İlçe Emniyet Müdürü Gülhan: "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz"
11:42 Diyarbakır'da trafik kazası sonrası firar eden arılar bulundu