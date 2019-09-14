Haberler » Güncel » Haber

Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

14.09.2019 12:10Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı
Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
Suudi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi'ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurdu. Açıklamada, çıkan iki yangının yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alındığı belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, 17 Ağustos'ta Yemen'deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı ile Aramco'ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, 2-10 trilyon dolar arası piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi kabul ediliyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015'ten beri Yemen'e saldırıyor.
(İHA)

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:33 Mardin teröre karşı tek yürek oldu
17:32 Rize'de çatıdan düşen kişi öldü
17:31 Dolandırdıkları kadının elini öpmüşler
17:30 Abd askeri gemisi istanbul boğazı'ndan geçti
17:30 Dha dış ' abd'de çete terörü' telefonunu gasp edip, adeta linç ettiler
17:30 Down sendromlu çocuk ablasını yaraladı
17:29 Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın paniği (1)