26 Kasım 2018, 16:16
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Suudi Arabistan Prensi Selman Mısır'ı Ziyaret Ediyor

Suudi Arabistan Prensi Selman Mısır

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mısır’a iki günlük ziyaret düzenleyecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mısır'a iki günlük ziyaret düzenleyecek.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Razi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Mısır'a iki günlük ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Sözcü Razi, Prens Selman'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bazı ortak çıkarların ve siyasi meselelerin görüşeceğini açıkladı.

Mısır, Prens Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sonra ziyaret ettiği üçüncü ülke olacak. - KAHİRE
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:16