Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle 'sokağa çıkma yasağının' uzatıldığını açıkladı.

12.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:37
Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle 'sokağa çıkma yasağının' uzatıldığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dünya içine kapanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili açıklama geldi. Suudi yetkililer yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'daki bir çok kentte sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ihtiyaçları satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyetlerin yasaklanmıştı. Halkın sadece zorunlu ihtiyaçlarını temin için evinden çıkabilecekleri belirtilmişti.Suudi Arabistan'da 4 bin 033 koronavirüs vakası bulunurken,  salgında 52 kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Bilim insanları: Temmuz’dan önce kontrol altına alınması imkansız Haberler
Bilim insanları: Temmuz'dan önce kontrol altına alınması imkansız
Putin’in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı Haberler
Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı Haberler
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı
İtalya’da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti
Haberler ›› Dünya ››Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

11:26: Şanlıurfa'daki 2 bin yıllık kaya mezarları ışıklandırıldı - Haberler 11:19: Kavga edip yasağı delen 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi - Haberler 11:16: Yozgat Şehir Hastanesi Kovid-19'la mücadele için pandemi hastanesine dönüştürüldü - Haberler 11:09: Bozüyük'te su hattının tamiratı yapıldı - Haberler 11:02: İlk DHA duyurmuştu: Çin'in Ağrı imasına" Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki - Haberler 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti