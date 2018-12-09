Suudi Arabistan, Suçlu İadesi Talebini Reddetti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
Adil El-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetinde adı geçen 2 şüphelinin Türkiye
'ye iade edilmeyeceğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Basın toplantısı düzenleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, yakalama kararı hakkında açıklamada bulundu. El-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 2 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmeyeceğini açıkladı. - RİYAD
Cemal Kaşıkçı,Dışişleri Bakanı,Suudi Arabistan
09 Aralık 2018 Pazar 21:53