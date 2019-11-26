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Suudi Arabistan'ta gözaltında tutulan Ürdünlülerin ailelerinden oturma eylemi

Suudi Arabistan'da aylardır gözaltında tutulan Ürdünlülerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması talebiyle Ürdün'ün başkenti Amman'daki parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı.

26.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:12Suudi Arabistan'ta gözaltında tutulan Ürdünlülerin ailelerinden oturma eylemi
Suudi Arabistan'da aylardır gözaltında tutulan Ürdünlülerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması talebiyle Ürdün'ün başkenti 'daki parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı.
Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, gözaltındaki kişilerin serbest bırakılması için Suudi Arabistan makamlarına baskı yapılmasını istedi.
Aileler, herhangi bir suçlama yöneltilmeyen yakınlarının keyfi olarak gözaltında tutulduğunu ve onlarla iletişim kurmalarına izin verilmediğini vurguladı.
Bu arada Ürdün milletvekili İbrahim Ebu es-Siyd, göstericilere hükümetin bu konuda çaba sarf ettiğini aktardı.
Suudi Arabistan'da şubat ayından bu yana yaklaşık 30 Ürdünlü ve Filistinlinin gözaltına tutulduğu belirtiliyor. Gözaltındakiler arasında Hamas yöneticisi, 81 yaşındaki kanser hastası Muhammed el-Hudari de bulunuyor.

Suudi Arabistan, Amman, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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