25.06.2019 22:29
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı

Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı

Suudi Arabistan güvenlik güçleri Yemen'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri Yemen 'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Yemen'de düzenledikleri operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Abu Usama al-Muhajir'i yakaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun 3 Haziran'da gerçekleştirildiği belirtilerek operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve elektronik cihaz ele geçirildiği de yapılan açıklamada yer aldı. - RİYAD
Kaynak: İHA
Yemen , Suudi Arabistan , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:42 Kartal'da tacizciye linç girişimi kamerada
22:34 Kaldırıma uçan aracın yayaları teğet geçtiği anlar kamerada
22:32 Minibüsün sıkıştırdığı işçi servisinin şarampole devrilme anı kamerada
22:28 Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı
22:20 Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza
22:10 Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
22:09 Otomobilin köpeği ezdiği anlar kamerada