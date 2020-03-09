Suudi Arabistan, Türkiye dahil 5 ülkeye seyahatleri durdurdu
Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri durdurdu.
09.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:11
Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında Türkiye 'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri durdurdu.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Suudi Arabistan, Türkiye dahil 5 ülkeye seyahatleri durdurdu
Etiketler : Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi
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