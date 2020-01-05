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Suudi Arabistan: Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi reddediyoruz ve kınıyoruz

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi üzerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan da tezkereyi kınadığını duyurdu.

05.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:28 Suudi Arabistan: Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi reddediyoruz ve kınıyoruz
Suudi Arabistan, Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi kınadı. Resmi Spa ajansı tarafından duyurulan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Suudi Arabistan'ın "Türkiye'nin kararını reddettiği ve kınadığı" ifade edildi.

Tezkerenin, Libya'nın ve bölgenin güvenlik ve istikrarına bir tehdit oluşturabileceğine ve gerilimi tırmandırabileceğine dikkat çeken bakanlık ayrıca "bir Arap ülkesinin içişlerine müdahalenin uluslararası hukukun ihlali olacağını da vurguladı.
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Suudi Arabistan, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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