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Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.

14.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:49
Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı
Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Suudi Arabistan, Ekonomi

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