Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı
Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.
14.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:49
Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Suudi Arabistan, Ekonomi
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