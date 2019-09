Suudi Arabistan: "Ülkemizi savunma konusunda sorumluluklarımız var"

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran ile yaşadıkları Aramco krizi hakkında Tahran 'a gözdağı vererek, "Ülkemizi savunma konusunda ve ülkemize, halkımıza bir zarar gelmeyeceğini garanti altına alma konusunda sorumluluklarımız var" dedi.Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubey, ülkenin ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırı hakkında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. İngiltere ile konu üzerine istişareler yürüttüklerini söyleyen el-Cubey, "Ülkemizi savunma konusunda ve ülkemize, halkımıza bir zarar gelmeyeceğini garanti altına alma konusunda sorumluluklarımız var" diye konuştu."Savaş her zaman son seçenek"Sorumlulukları sebebi ile her seçeneği değerlendirdiklerini belirten Bakan el-Cubey, "Bu sebeple ülkemizi, gelebilecek büyük zararlardan koruyacağız. Savaş hazırlığı konusuna gelirsek, savaş her zaman son seçenektir" şeklinde konuştu."İran 40 yıldır bu agresif tavırlar içerisinde"İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami'nin İran basınına yaptığı açıklamaları da değerlendiren Bakan, "Ülkemizi korumak için gereken neyse yapacağız. İran 40 yıldır bu agresif tavırlar içerisinde. Onlar Hizbullah aracılığı ile Lübnan'ı yerle bir ettiler, Suriye'yi yıkmak için milisler gönderdiler. Irak'ta da Yemen'de de milisleri var ve onlara balistik füzeler ve İnsansız Hava Araçları (İHA) temin ediyorlar" ifadelerini kullandı. - RİYAD