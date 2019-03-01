Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı

Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in vatandaşlığını iptal etti. Hamza bin Ladin'in başına dün terör örgütü El Kaide'nin yöneticiliğini yaptığı suçlamasıyla ABD tarafından 1 milyon dolar ödül konulmuştu.

HAMZA BİN LADİN'İN İSMİ SON DÖNEMLERDE ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI

Hamza Bin Ladin'in terör örgütünün liderliğinde son dönemde öne çıkmaya başladığı biliniyor. İki yıl önce ABD'nin 'küresel terörist' listesine alınan Hamza, 11 Eylül saldırısında, kaçırılan uçaklardan birinde olan Muhammed Atta'nın kızı ile evlendi.

Yakın bir zaman önce de, video ve ses kayıtları ile babasının öldürülmesinin intikamı için çağrı yaptı.

USAME BİN LADİN, PAKİSTAN'DA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD özel kuvvetleri, Usama Bin Ladin'i 2011 yılında Pakistan'da düzenlenen bir operasyonla öldürdü. Bin Ladin, 11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen ve 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıların emrini vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bin Ladin'in öldürüldüğü binada, Hamza Bin Ladin'in halef olarak yetiştirdiğini gösteren yazışmaların elde edildiğini de duyurdu.

"AFGANİSTAN-PAKİSTAN SINIRINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakanlık adına açıklamayı yapan Michael Evanoff, "Onun muhtemelen Afganistan-Pakistan sınırında olduğunu düşünüyoruz. İran'a geçebilir. Ama aslında her yerde olabilir. Güney Asya'da dahil" dedi.

30 yaşında olduğu düşünülen Hamza Bin Ladin'in İran'da annesi ile birlikte yıllarını geçirdiği ve evliliğini de burada yaptığına inanılıyor. Ancak bazı diğer raporlara göre, Pakistan, Afganistan veya Suriye'de de olabilir.