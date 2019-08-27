Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yabancı ülke vatandaşlarına toprak satışını kolaylaştıran 4916 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2003 yılından bu yana yabancılara toprak satışının detaylarını soran CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na yanıt verdi. Kurum, Suudi Arabistan vatandaşlarının ilk sırada yer aldığını ifade etti.

2003 TARİHİNE KADAR 1 MİLYON 476 BİN 523 METREKARE

Birgün'ün haberine göre kanunun yürürlüğe girdiği 2003 yılına kadarki toprak satışlarıyla 2003 sonrasındaki arazi satışlarını soran Tanrıkulu'na yanıt veren Bakan Kurum, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sistemi kayıtlarına göre 2003 tarihine kadar yabancı gerçek kişilerin edinmiş oldukları arazilerin toplam yüzölçümü 1 milyon 476 bin 523 metrekaredir. 2019 tarihine kadar yabancı gerçek kişilerin edinmiş oldukları arazilerin toplam yüzölçümü ise 16 milyon 779 bin 838 metrekaredir" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARI İLK SIRADA

Arazi satın alan yabancıların uyrukları hakkında da bilgi veren Kurum, 2003 yılına kadar 57 bin 652 metrekare arazi satın alan Suudi Arabistan vatandaşlarının 2019 yılına gelindiğinde satın aldığı arazi büyüklüğünün 2 milyon 611 bin 274 metrekareye yükseldiğini bildirdi. Dikkati çekici bir diğer artış, Ürdün vatandaşlarında yaşandı. Bu ülke vatandaşları 2003 yılına kadar sadece 15 metrekare arazi satın alırken bu rakam 941 bin 991 metrekareye yükseldi.

ALMANLAR ARAZİ SATIN ALIYOR

Yanıtta ayrıca 2003 yılına kadar Türkiye'den hiç toprak satın almayan Kuveyt vatandaşlarının 893 bin 434 metrekare, Katar vatandaşlarının 504 bin 910 metrekare, Birleşik Arap Emirlikleri 456 bin 189 metrekare ve Pakistan vatandaşlarının ise 18 bin 507 metrekare alan satın aldıkları bildirildi. Listede Alman vatandaşlarının sahip oldukları arazilerdeki artış da dikkati çekti. Buna göre, 2003 yılına kadar Türkiye'den 377 bin 487 metrekare arazi satın alan Almanlar, 2019 yılına gelindiğinde bu alanı 1 milyon 665 bin 441 metrekareye yükseltti.