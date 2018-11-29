Suudi Arabistan ve ABD Arasında Füze Savunma Sistemi Anlaşması

Suudi Arabistan
, ABD
'den 15 milyar dolar değerinde füze savunma sistemi satın alacak.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a yaptırım tartışmaları sürerken ABD, Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar değerinde füze savunma sistemi satışı gerçekleştirecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin gerçekleştirdiği yoğun çalışma sonrasında Suudi Arabistan'ın ABD'li Lockheed Martin
şirketinden 15 milyar dolarlık füze savunma sistemi satın alacağını duyurdu. Açıklamada, Pazartesi imzalanan belgeler kapsamında Suudi Arabistan'ın 44 Yüksek İrtifalı Hava Savunma Sistemi (THAAD) bataryası ve diğer teçhizat satın alacağı kaydedildi. Anlaşmanın sonuca ulaştırılması için Trump
ile Kral Selman
'ın çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. - WASHINGTON
Cemal Kaşıkçı,Amerika Birleşik Devletleri,Suudi Arabistan
29 Kasım 2018 Perşembe 13:03