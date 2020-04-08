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Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Suudi Arabistan'da 2 bin 932'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 bin 659'a yükseldi.

08.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:24
Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs vaka sayıları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Suudi Arabistan'da 2 bin 932'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 bin 659'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 137 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 2 bin 932'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ülkede 16 kişinin daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 631'e ulaştığı aktarıldı.
Suudi Arabistan'da bugüne kadar 41 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
BAE'de vaka sayısı 300 arttı
BAE Sağlık Bakanlığı da ülkede 300 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 2 bin 659'a yükseldi.
Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 53 artarak 239'a ulaştığı ifade edildi.
BAE'de daha önce Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel
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