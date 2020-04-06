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Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüsten can kayıpları arttı

ABU Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 38'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 11'e yükseldi.

06.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:12
Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüsten can kayıpları arttı
ABU Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 38'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 11'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada 60 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve son verilerle ülke genelindeki toplam vaka sayısının 2 bin 523'e çıktığı kaydedildi.
Şu ana kadar virüs kaynaklı can kayıplarının 38 olduğu Suudi Arabistan'da, toplam 551 kişinin ise hastalıktan kurtulduğunu aktarıldı.
BAE'de ölü sayısı 11 oldu
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yabancı uyruklu bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 11'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, 227 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 76'ya çıktığı aktarıldı.
Ülkede ayrıca 167 kişinin ise koronavirüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel
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