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Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 10, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6'ya yükseldi.

31.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:58
Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 10, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6'ya yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Medine'de 2 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 10'a ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 110 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu böylece toplam vaka sayısının 1563'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada ayırca, 50 kişinin de tedavilerinin ardından iyileştiği ve sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 165 olduğu kaydedildi.
BAE'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 6'ya yükseldi
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 53 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, ülkedeki toplam vaka sayısının 664'e çıktığı ifade edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel
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