Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19'la mücadele için 40 milyar dolarlık bütçe ayrıldı
Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları, ülkelerinde verilen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için toplam 40 milyar dolarlık bütçe ayırdı.
15.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:10
Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları, ülkelerinde verilen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için toplam 40 milyar dolarlık bütçe ayırdı.
Suudi Arabistan Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, devletin salgın hastalıkla mücadele çabalarını desteklemek için 13,3 milyar dolarlık bir bütçe tahsis edildiği belirtildi.
Açıklamada, atılan bu adımın, virüse karşı alınan tedbirlerin, KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) üzerindeki yansımalarının hafifletilmesi ve bu sektörde çalışanların sermayesinin desteklenmesini hedeflediği aktarıldı.
BAE Merkez Bankası da virüsle mücadele kapsamında 27 milyar dolarlık bir destek programı ortaya koyduklarını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 103'e, BAE'de ise 85'e yükselmişti.
Suudi Arabistan Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, devletin salgın hastalıkla mücadele çabalarını desteklemek için 13,3 milyar dolarlık bir bütçe tahsis edildiği belirtildi.
Açıklamada, atılan bu adımın, virüse karşı alınan tedbirlerin, KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) üzerindeki yansımalarının hafifletilmesi ve bu sektörde çalışanların sermayesinin desteklenmesini hedeflediği aktarıldı.
BAE Merkez Bankası da virüsle mücadele kapsamında 27 milyar dolarlık bir destek programı ortaya koyduklarını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 103'e, BAE'de ise 85'e yükselmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel
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