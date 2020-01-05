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Suudi Arabistan ve BAE, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını kınadı

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'in destekçisi Körfez monarşileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin kararını kınadığını açıkladı.

05.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:20 Suudi Arabistan ve BAE, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını kınadı
'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'in destekçisi Körfez monarşileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'nin TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin kararını kınadığını açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, Türk parlamentosunun Libya'ya askeri kuvvet gönderilmesi yönünde aldığı kararı kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Türkiye'nin bu adımının, Birleşmiş Milletler'den Libya'ya ilişkin çıkan kararların ihlali ve krizin çözümüne dönük atılan adımların baltalanması anlamına geldiği" iddia edildi. Ayrıca kararın "Arap Birliği Konseyi'nin tavrına muhalefet etmek" olduğu savunuldu.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararının kınandığı, söz konusu adımın Arap dünyasının da güvenliğini tehdit ettiği" öne sürüldü.
Dün akşam darbeci asker Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesinde bahçede toplandıkları sırada hava bombardımanı düzenlemişti. Hava saldırısı sonucu çoğunluğu öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.
Körfez'deki destekçileri Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaretinin ardından Libya bir ulusal diyalog toplantısına hazırlanırken sürpriz biçimde başkente saldırı emri veren Hafter, ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.
Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

Suudi Arabistan, Türkiye, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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